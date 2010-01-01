Колыбельная
Wink
Фильмы
Колыбельная

Колыбельная (фильм, 2010) смотреть онлайн

2010, Kolysanka
Фэнтези, Комедия18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Семейство вампиров селится в польской глубинке. Но кушать им хочется всегда, и каждый человек, переступивший порог их дома, там и остаётся.

Колыбельная смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Польша
Жанр
Комедия, Фэнтези

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Колыбельная»