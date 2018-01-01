Wink
Фильмы
Колыбельная
Актёры и съёмочная группа фильма «Колыбельная»

Актёры и съёмочная группа фильма «Колыбельная»

Режиссёры

Мэтт Шеннон

Мэтт Шеннон

Matt Shannon
Режиссёр

Актёры

Пета Шеннон

Пета Шеннон

Peta Shannon
АктрисаHeather Wilmot / Rebecca Noyce
Адам Джейкобс

Адам Джейкобс

Adam Jacobs
АктёрDuncan Forbes / Charles Noyce

Сценаристы

Джон Френсис

Джон Френсис

John Francis
Сценарист

Продюсеры

Мэтт Шеннон

Мэтт Шеннон

Matt Shannon
Продюсер

Монтажёры

Мэтт Шеннон

Мэтт Шеннон

Matt Shannon
Монтажёр

Композиторы

Мэтт Шеннон

Мэтт Шеннон

Matt Shannon
Композитор