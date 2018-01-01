Wink
Фильмы
Колыбельная
Актёры и съёмочная группа фильма «Колыбельная»

Режиссёры

Вон Щин-ён

Won Shin-yeon
Режиссёр

Актёры

О Юн-хон

Oh Yoon-hong
АктрисаSister
Чжэ Гын Чха

Jae-geun Cha
АктёрKim Do-young

Сценаристы

Вон Щин-ён

Won Shin-yeon
Сценарист

Художники

Соль Ён-гын

Seol Yong-geun
Художница

Композиторы

Ким Джун-сон

Kim Joon-seong
Композитор