Актёры и съёмочная группа фильма «Колыбельная»

Колыбельная
Режиссёры

Хосе Луис Гарси

José Luis Garci
Режиссёр

Актёры

Альфредо Ланда

Alfredo Landa
АктёрDon José
Мария Луиза Понте

María Luisa Ponte
АктрисаMadre Tornera
Долорес Агуадо

Dolores Aguado
Актриса
Диана Пеньяльвер

Diana Peñalver
АктрисаMadre Juana de la Cruz
Кармело Гомес

Carmelo Gómez
АктёрPablo

Сценаристы

Орасио Валькарсель

Horacio Valcárcel
Сценарист
Хосе Луис Гарси

José Luis Garci
Сценарист
Грегорио Мартинес Сьерра

Gregorio Martínez Sierra
Сценарист
Мария Лехаррага

María Lejárraga
Сценарист

Продюсеры

Марио Моралес

Mario Morales
Продюсер
Хосе Луис Гарси

José Luis Garci
Продюсер

Художники

Ивонн Блейк

Yvonne Blake
Художница
Хиль Паррондо

Gil Parrondo
Художник

Монтажёры

Хосе Луис Гарси

José Luis Garci
Монтажёр
Мигель Гонсалес Синде

Miguel González Sinde
Монтажёр

Композиторы

Мануэль Бальбоа

Manuel Balboa
Композитор