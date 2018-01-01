Wink
Актёры и съёмочная группа фильма «Колыбельная»

Режиссёры

Нана Джанелидзе

Нана Джанелидзе

Режиссёр

Актёры

Арчил Цицишвили

Арчил Цицишвили

Archil Tsitsishvili
Актёр
Котэ Толорая

Котэ Толорая

Актёр, старик со свечей
Зейнаб Боцвадзе

Зейнаб Боцвадзе

Актриса, дама в черном
Кахи Кавсадзе

Кахи Кавсадзе

Актёр, дедушка Кето
Нико Тавадзе

Нико Тавадзе

Niko Tavadze
Актёр

Сценаристы

Нино Натрошвили

Нино Натрошвили

Сценарист
Нана Джанелидзе

Нана Джанелидзе

Сценарист
Якоб Гогебашвили

Якоб Гогебашвили

Iakob Gogebashvili
Сценарист

Продюсеры

Гия Абуладзе

Гия Абуладзе

Gia Abuladze
Продюсер

Художники

Николай Зандукели

Николай Зандукели

Художник
Гия Бугадзе

Гия Бугадзе

Gia Bugadze
Художник

Композиторы

Вахтанг Кахидзе

Вахтанг Кахидзе

Композитор
Джансуг Кахидзе

Джансуг Кахидзе

Композитор