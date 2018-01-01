Колыбельная (фильм, 1994) смотреть онлайн

Действие происходит в дореволюционной Грузии. Жила на свете маленькая девочка Кето в окружении музыки, добра и красоты. Девиз нё семьи — «Научи доброму делу и наставь на путь истинный» — находит отклик в сердце девочки, которая растёт милой и открытой. Мать приобщает Кето к искусству, исполняя удивительно прекрасные и мелодичные песни, среди которых самая любимая — «Колыбельная». Но однажды случается страшное: девочку похитили неизвестные люди и увезли далеко от дома...



Спустя много лет она оказывается в родных краях, но память о прожитых здесь годах к ней не возвращается. И только детская колыбельная из уст матери совершает чудо...



