Колыбельная (фильм, 1994) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Действие происходит в дореволюционной Грузии. Жила на свете маленькая девочка Кето в окружении музыки, добра и красоты. Девиз нё семьи — «Научи доброму делу и наставь на путь истинный» — находит отклик в сердце девочки, которая растёт милой и открытой. Мать приобщает Кето к искусству, исполняя удивительно прекрасные и мелодичные песни, среди которых самая любимая — «Колыбельная». Но однажды случается страшное: девочку похитили неизвестные люди и увезли далеко от дома...
Спустя много лет она оказывается в родных краях, но память о прожитых здесь годах к ней не возвращается. И только детская колыбельная из уст матери совершает чудо...
СтранаГрузия
ЖанрСемейный, Кино для детей
Рейтинг
- НДРежиссёр
Нана
Джанелидзе
- АЦАктёр
Арчил
Цицишвили
- КТАктёр
Котэ
Толорая
- ЗБАктриса
Зейнаб
Боцвадзе
- ККАктёр
Кахи
Кавсадзе
- НТАктёр
Нико
Тавадзе
- ННСценарист
Нино
Натрошвили
- НДСценарист
Нана
Джанелидзе
- ЯГСценарист
Якоб
Гогебашвили
- ГАПродюсер
Гия
Абуладзе
- НЗХудожник
Николай
Зандукели
- ГБХудожник
Гия
Бугадзе
- ВККомпозитор
Вахтанг
Кахидзе
- ДККомпозитор
Джансуг
Кахидзе