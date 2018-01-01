Wink
Фильмы
Колыбельная
Актёры и съёмочная группа фильма «Колыбельная»

Режиссёры

Эфраим Севела

Режиссёр

Актёры

Венци Павлов

Венци Павлов

Ventsy Pavlov
Актёр
Елизавета Стшальковская

Elzbieta Strzalkowska
Актриса
Леонид Хасин

Leonid Hasin
Актёр
Герман Лерер

Herman Lehrer
Актёр
Герард Ойеда

Gerard Ojeda
Актёр

Сценаристы

Эфраим Севела

Сценарист

Художники

Мацей Мария Путовский

Maciej Maria Putowski
Художница

Композиторы

Збигнев Прайснер

Zbigniew Preisner
Композитор