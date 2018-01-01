Колыбельная (фильм, 1986) смотреть онлайн

Фильм состоит из трех новелл, события которых происходят во время Второй мировой войны. Первая «Белые ромашки», рассказывает о том, как польский священник спасает еврейского мальчика, уцелевшего после массового расстрела. Ещеодна киноистория «Безлюдье» — о влюблённом мальчике из гетто, который во что бы то ни стало должен принести полевые цветы своей возлюбленной. Третья новелла, «Предсказание кукушки», — об узнике, бежавшем из лагеря военнопленных. Бежавшем после того, как сосед по нарам сказал ему, что слышал, как во сне тот говорит на идиш.



