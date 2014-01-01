Кольт 45
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Кольт 45

Кольт 45 (фильм, 2014) смотреть онлайн

8.02014, Colt 45
Боевики80 мин18+

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Сюжет

Винсент Милиес несет службу в Национальной полиции. Он является превосходным оружейником и первоклассным инструктором по стрельбе. Однажды, получается так, что карьера этого человека переворачивается. Когда он знакомится с Мило Карденом, в судьбе героя наступает череда различных перемен.

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Информация

Страна
Бельгия, Франция
Качество
SD
Жанры
Боевики

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.8 IMDb