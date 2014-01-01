Кольт 45 (фильм, 2014) смотреть онлайн
8.02014, Colt 45
Боевики80 мин18+
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Сюжет
Винсент Милиес несет службу в Национальной полиции. Он является превосходным оружейником и первоклассным инструктором по стрельбе. Однажды, получается так, что карьера этого человека переворачивается. Когда он знакомится с Мило Карденом, в судьбе героя наступает череда различных перемен.
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Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.8 IMDb
- ФДРежиссёр
Фабрис
Дю Вельц
- ЖЛАктёр
Жерар
Ланвен
- ДСАктёр
Джои
Старр
- АТАктриса
Алис
Тальони
- ИПАктёр
Иманол
Персет
- Актёр
Симон
Абкарян
- АБАктёр
Антуан
Баслер
- ДПАктёр
Джо
Престиа
- СКАктёр
Салем
Кали
- МФАктёр
Мишель
Ферраччи
- АБАктёр
Александр
Брассёр
- ФДСценарист
Фабрис
Дю Вельц
- СДПродюсер
Себастьен
Деллуа
- ТЛПродюсер
Тома
Лангманн
- ЭМПродюсер
Эммануэль
Монтама
- МПХудожница
Моник
Парелл
- БДОператор
Бенуа
Деби