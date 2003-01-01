Коктебель (фильм, 2003) смотреть онлайн

Сюжет

Отец и сын пускаются в длительное путешествие из Москвы в Коктебель. Они идут через леса и поля, сквозь ливень и ветер. Встречают разных людей: добрых и не очень. Кто-то им помогает, а кто-то гонится за ними с ружьем… Но что же заставило их отправиться в нелегкий путь?



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