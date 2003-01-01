Коктебель
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Коктебель (фильм, 2003) смотреть онлайн

2003, Коктебель
Драмы102 мин12+

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Сюжет

Отец и сын пускаются в длительное путешествие из Москвы в Коктебель. Они идут через леса и поля, сквозь ливень и ветер. Встречают разных людей: добрых и не очень. Кто-то им помогает, а кто-то гонится за ними с ружьем… Но что же заставило их отправиться в нелегкий путь?

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Коктебель»

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