Коктебель (фильм, 2003) смотреть онлайн
2003, Коктебель
Драмы102 мин12+
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Сюжет
Отец и сын пускаются в длительное путешествие из Москвы в Коктебель. Они идут через леса и поля, сквозь ливень и ветер. Встречают разных людей: добрых и не очень. Кто-то им помогает, а кто-то гонится за ними с ружьем… Но что же заставило их отправиться в нелегкий путь?
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Информация
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.9 IMDb
- Режиссёр
Борис
Хлебников
- АПРежиссёр
Алексей
Попогребский
- ГПАктёр
Глеб
Пускепалис
- Актёр
Игорь
Черневич
- ЕСАктёр
Евгений
Сытый
- ВСАктриса
Вера
Сандрыкина
- ВКАктёр
Владимир
Кучеренко
- Актриса
Агриппина
Стеклова
- АИАктёр
Александр
Ильин
- АФАктриса
Анна
Фроловцева
- Актёр
Сергей
Пускепалис
- ЛРАктриса
Любовь
Розанова
- Сценарист
Борис
Хлебников
- АПСценарист
Алексей
Попогребский
- РБПродюсер
Роман
Борисевич
- МКПродюсер
Михаил
Колодяжный
- СМХудожница
Светлана
Михайлова
- ОХХудожница
Ольга
Хлебникова
- ИЛМонтажёр
Иван
Лебедев
- ШБОператор
Шандор
Беркеши