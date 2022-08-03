Кокоша - маленький дракон. Драконьи игры (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, Der kleine Drache Kokosnuss
Мультфильм11 мин0+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Дракончики Оскар и Кокоша – «белые вороны» на Острове Драконов. От своих собратьев они отличаются добротой и мечтательностью. Оскар – убежденный вегетарианец, а Кокоша грезит о крыльях и хочет улететь далеко-далеко. Однажды ребята решают покинуть родной остров и отправиться навстречу мечте.
СтранаГермания
ЖанрМультфильм
КачествоSD
Время11 мин / 00:11
Рейтинг
7.3 IMDb