Кокоша - маленький дракон. Дракон вулкана (мультфильм, 2015) смотреть онлайн
2015, Der kleine Drache Kokosnuss
Мультфильмы11 мин0+
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Сюжет
Дракончики Оскар и Кокоша – «белые вороны» на Острове Драконов. От своих собратьев они отличаются добротой и мечтательностью. Оскар – убежденный вегетарианец, а Кокоша грезит о крыльях и хочет улететь далеко-далеко. Однажды ребята решают покинуть родной остров и отправиться навстречу мечте.
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Информация
СтранаГермания
КачествоSD
ЖанрыМультфильмы
Рейтинг
7.2 IMDb