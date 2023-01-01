Кокоша - маленький дракон (фильм, 0) смотреть онлайн
0, Кокоша - маленький дракон
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Сюжет
Дракончики Оскар и Кокоша – «белые вороны» на Острове Драконов. От своих собратьев они отличаются добротой и мечтательностью. Оскар – убежденный вегетарианец, а Кокоша грезит о крыльях и хочет улететь далеко-далеко. Однажды ребята решают покинуть родной остров и отправиться навстречу мечте.
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