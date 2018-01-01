Wink
Фильмы
Кокаиновый медведь
Актёры и съёмочная группа фильма «Кокаиновый медведь»

Актёры и съёмочная группа фильма «Кокаиновый медведь»

Режиссёры

Элизабет Бэнкс

Elizabeth Banks
Режиссёр

Актёры

Кери Рассел

Keri Russell
АктрисаSari
Олден Эренрайк

Alden Ehrenreich
АктёрEddie
О’Ши Джексон мл.

O'Shea Jackson Jr.
АктёрDaveed
Рэй Лиотта

Ray Liotta
АктёрSyd
Исайя Уитлок мл.

Isiah Whitlock Jr.
АктёрBob
Бруклин Принс

Brooklynn Prince
АктрисаDee Dee
Кристиан Конвери

Christian Convery
АктёрHenry
Марго Мартиндейл

Margo Martindale
АктрисаRanger Liz
Джесси Тайлер Фергюсон

Jesse Tyler Ferguson
АктёрPeter
Ханна Хукстра

Hannah Hoekstra
АктрисаElsa
Айула Смарт

Ayoola Smart
АктрисаOfficer Reba
Кристофер Хивью

Kristofer Hivju
АктёрOlaf (Kristoffer)
Аарон Холлидэй

Aaron Holliday
АктёрKid (Stache)
Дж.Б. Мур

J.B. Moore
АктёрVest
Лео Ханна

Leo Hanna
АктёрPonytail

Сценаристы

Джимми Уорден

Jimmy Warden
Сценарист

Продюсеры

Крис Миллер

Chris Miller
Продюсер
Элизабет Бэнкс

Elizabeth Banks
Продюсер
Брайан Даффилд

Brian Duffield
Продюсер
Макс Хандельман

Max Handelman
Продюсер
Макдара Келлехер

Macdara Kelleher
Продюсер

Художники

Дэвид Мейер

David Meyer
Художник
Жил Тернер

Jil Turner
Художница

Монтажёры

Джоэль Негрон

Joel Negron
Монтажёр

Композиторы

Натали Холт

Natalie Holt
Композитор
Марк Мазерсбо

Mark Mothersbaugh
Композитор