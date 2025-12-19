Кокаиновый медведь (фильм, 2023) смотреть онлайн

Комедийный хоррор «Кокаиновый медведь» — фильм 2023 года, вдохновленный абсурдным реальным случаем. Режиссер Элизабет Бэнкс взяла грустный факт и вывернула его наизнанку, представив, какой была бы самая сумасшедшая вечеринка в мире дикой природы — получился фильм категории «а что, так можно было?», который публика приняла на ура.



Над национальным парком летит наркокурьер. Видя полицию, бандит выбрасывает партию товара за борт. А потом появляется он — усатый и хвостатый «счастливчик», который решает, что сегодня день бесплатных угощений. С этого момента лес превращается в гигантскую ловушку, куда, словно мотыльки на огонь, слетаются самые разные люди: туристы, бандиты, копы и обычная мама в поисках своих детей. И всем им приходится иметь дело с одним очень возбужденным и непредсказуемым топтыгиным.



Если хотите посмеяться до слез над тем, как здоровенный зверь в припадке кайфа гоняется за бандитом по дереву или как с ним пытаются «договориться», начните это кино смотреть. «Кокаиновый медведь» — фильм, показывающий, как блестящая, пусть и странная, идея может затмить многомиллионные тентполы.

