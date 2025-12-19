Кокаиновый медведь (фильм, 2023) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Комедийный хоррор «Кокаиновый медведь» — фильм 2023 года, вдохновленный абсурдным реальным случаем. Режиссер Элизабет Бэнкс взяла грустный факт и вывернула его наизнанку, представив, какой была бы самая сумасшедшая вечеринка в мире дикой природы — получился фильм категории «а что, так можно было?», который публика приняла на ура.
Над национальным парком летит наркокурьер. Видя полицию, бандит выбрасывает партию товара за борт. А потом появляется он — усатый и хвостатый «счастливчик», который решает, что сегодня день бесплатных угощений. С этого момента лес превращается в гигантскую ловушку, куда, словно мотыльки на огонь, слетаются самые разные люди: туристы, бандиты, копы и обычная мама в поисках своих детей. И всем им приходится иметь дело с одним очень возбужденным и непредсказуемым топтыгиным.
Если хотите посмеяться до слез над тем, как здоровенный зверь в припадке кайфа гоняется за бандитом по дереву или как с ним пытаются «договориться», начните это кино смотреть. «Кокаиновый медведь» — фильм, показывающий, как блестящая, пусть и странная, идея может затмить многомиллионные тентполы.
СтранаСША, Нидерланды, Новая Зеландия, Ирландия, Великобритания
ЖанрКомедия, Триллер
Время95 мин / 01:35
Рейтинг
- Режиссёр
Элизабет
Бэнкс
- КРАктриса
Кери
Рассел
- ОЭАктёр
Олден
Эренрайк
- Актёр
О’Ши
Джексон мл.
- Актёр
Рэй
Лиотта
- ИУАктёр
Исайя
Уитлок мл.
- Актриса
Бруклин
Принс
- ККАктёр
Кристиан
Конвери
- ММАктриса
Марго
Мартиндейл
- ДТАктёр
Джесси
Тайлер Фергюсон
- ХХАктриса
Ханна
Хукстра
- АСАктриса
Айула
Смарт
- Актёр
Кристофер
Хивью
- АХАктёр
Аарон
Холлидэй
- ДМАктёр
Дж.Б.
Мур
- ЛХАктёр
Лео
Ханна
- ДУСценарист
Джимми
Уорден
- КМПродюсер
Крис
Миллер
- Продюсер
Элизабет
Бэнкс
- БДПродюсер
Брайан
Даффилд
- МХПродюсер
Макс
Хандельман
- МКПродюсер
Макдара
Келлехер
- ДМХудожник
Дэвид
Мейер
- ЖТХудожница
Жил
Тернер
- ДНМонтажёр
Джоэль
Негрон
- НХКомпозитор
Натали
Холт
- ММКомпозитор
Марк
Мазерсбо