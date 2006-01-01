Когда я был певцом
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Когда я был певцом

Когда я был певцом (фильм, 2006) смотреть онлайн

2006, Quand j'étais chanteur
Драмы, Мелодрамы107 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

История любви постаревшего певца и юной привлекательной девушки. В былые дни он развлекал публику на дансингах, был кумиром фанаток, купался в лучах славы и думал, что так будет всегда. Но юность и слава певца остались в прошлом. Зато пришла настоящая любовь, заставляя испытывать незнакомые чувства и совершать непривычные для него поступки.

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Информация

Страна
Франция
Качество
SD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Когда я был певцом»

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