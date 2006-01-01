Когда я был певцом (фильм, 2006) смотреть онлайн

Сюжет

История любви постаревшего певца и юной привлекательной девушки. В былые дни он развлекал публику на дансингах, был кумиром фанаток, купался в лучах славы и думал, что так будет всегда. Но юность и слава певца остались в прошлом. Зато пришла настоящая любовь, заставляя испытывать незнакомые чувства и совершать непривычные для него поступки.



Когда я был певцом смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.