Когда я был певцом (фильм, 2006) смотреть онлайн
2006, Quand j'étais chanteur
Драмы, Мелодрамы107 мин18+
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Сюжет
История любви постаревшего певца и юной привлекательной девушки. В былые дни он развлекал публику на дансингах, был кумиром фанаток, купался в лучах славы и думал, что так будет всегда. Но юность и слава певца остались в прошлом. Зато пришла настоящая любовь, заставляя испытывать незнакомые чувства и совершать непривычные для него поступки.
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Информация
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.4 IMDb
- КДРежиссёр
Ксавье
Джанноли
- Актёр
Жерар
Депардье
- СдАктриса
Сесиль
де Франс
- МААктёр
Матьё
Амальрик
- КСАктриса
Кристин
Ситти
- ППАктёр
Патрик
Пино
- КАктёр
Кристоф
- ЖГАктёр
Жан-Пьер
Гос
- АдАктёр
Антуан
де Прекел
- МГАктриса
Моника
Гейёр
- АКАктёр
Ален
Крюгер
- КДСценарист
Ксавье
Джанноли
- ПЛПродюсер
�Пьер-Анж
Ле Пожам
- ЭВПродюсер
Эдуард
Вейл
- ЖКПродюсер
Жан
Кулон
- НБХудожница
Натали
Бенрос
- ЙЛОператор
Йорик
Ле Со
- АДКомпозитор
Александр
Деспла