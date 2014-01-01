Когда умирают люди — поют песни (фильм, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

Мать смертельно больна. Дочь пытается записать историю своей семьи, пока болезнь еще не возобладала над ее матерью и та узнает людей на фотографиях в семейном альбоме. После войны они ни разу не открывали этот альбом – хотели навсегда уйти от прошлого. Но музыка изменила привычный ход вещей.



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