Когда умирают люди — поют песни (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, When People Die They Sing Songs
Документальные, Семейные47 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Мать смертельно больна. Дочь пытается записать историю своей семьи, пока болезнь еще не возобладала над ее матерью и та узнает людей на фотографиях в семейном альбоме. После войны они ни разу не открывали этот альбом – хотели навсегда уйти от прошлого. Но музыка изменила привычный ход вещей.
Когда умирают люди — поют песни смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.