Кодекс
Актёры и съёмочная группа фильма «Кодекс»

Режиссёры

Марк Джофф

Mark Joffe
Режиссёр

Актёры

Том Дженнингс

Tom Jennings
АктёрRobby Mason
Николь Кидман

Nicole Kidman
АктрисаAmy Gabriel
Джоэнн Сэмюэл

Joanne Samuel
АктрисаSonia Spane
Винс Мартин

Vince Martin
АктёрSteve Beck
Крэйг Пирс

Craig Pearce
АктёрGuy Duncan
Даг Паркинсон

Doug Parkinson
АктёрPete 'Pearly' Gates
Джереми Шадлоу

Jeremy Shadlow
АктёрSimon
Александр Браун

Alex Broun
АктёрHenry (в титрах: Alexander Broun)
Лоуренс Клиффорд

Laurence Clifford
АктёрBrian Simmons
Пол Глисон

Paul Gleeson
АктёрPeter Hastings
Марк Хеннесси

Mark Hennessy
АктёрAloysius Askew
Джеймс Лагтон

James Lugton
АктёрTote 'Ali' Bent
Кристофер Трасуэлл

Christopher Truswell
Актёр'Fingers' Hough (в титрах: Chris Truswell)
Терри Брэйди

Terry Brady
АктёрLt. Trout
Ричард Джонс

Richard Jones
АктёрGary Garter
Аллен Леонг

Allen Leong
АктёрLuis
Шон Гарлик

Sean Garlick
АктёрStave Opponent
Николас Джинес

Nicholas Jeanes
АктёрWell-Dressed Man
Дэнни Болдуин

Danny Baldwin
АктёрRunner
Дар Дейвис

Dar Davies
АктёрRunner
Грег Стюарт

Greg Stuart
АктёрRunner
Дон Вон

Don Vaughn
АктёрRunner / Karate Contestant (в титрах: Don Vaughan)
Роки МакДональд

Rocky McDonald
АктёрKarate Contestant
Гай Норрис

Guy Norris
АктёрKarate Contestant
Ноэль Раш

Noel Rush
АктёрKarate Contestant
Пол Келли

Paul Kelly
АктёрSinger
Стив Коннолли

Steve Connolly
АктёрBand Member
Джон Шофилд

John Schofield
АктёрBand Member

Сценаристы

Майкл МакГеннан

Michael McGennan
Сценарист

Продюсеры

Грэхам Дженнингс

Grahame Jennings
Продюсер
Питер Рамстер

Peter Ramster
Продюсер
Жан Тиррелл

Jan Tyrrell
Продюсер

Монтажёры

Линдсэй Фрейзер

Lindsay Frazer
Монтажёр

Операторы

Мартин МакГрат

Martin McGrath
Оператор

Композиторы

Дэвид Скиннер

David Skinner
Композитор