Актёры и съёмочная группа фильма «Кодекс»
Режиссёры
Актёры
АктёрRobby Mason
Том ДженнингсTom Jennings
АктрисаAmy Gabriel
Николь КидманNicole Kidman
АктрисаSonia Spane
Джоэнн СэмюэлJoanne Samuel
АктёрSteve Beck
Винс МартинVince Martin
АктёрGuy Duncan
Крэйг ПирсCraig Pearce
АктёрPete 'Pearly' Gates
Даг ПаркинсонDoug Parkinson
АктёрSimon
Джереми ШадлоуJeremy Shadlow
АктёрHenry (в титрах: Alexander Broun)
Александр БраунAlex Broun
АктёрBrian Simmons
Лоуренс КлиффордLaurence Clifford
АктёрPeter Hastings
Пол ГлисонPaul Gleeson
АктёрAloysius Askew
Марк ХеннессиMark Hennessy
АктёрTote 'Ali' Bent
Джеймс ЛагтонJames Lugton
Актёр'Fingers' Hough (в титрах: Chris Truswell)
Кристофер ТрасуэллChristopher Truswell
АктёрLt. Trout
Терри БрэйдиTerry Brady
АктёрGary Garter
Ричард ДжонсRichard Jones
АктёрLuis
Аллен ЛеонгAllen Leong
АктёрStave Opponent
Шон ГарликSean Garlick
АктёрWell-Dressed Man
Николас ДжинесNicholas Jeanes
АктёрRunner
Дэнни БолдуинDanny Baldwin
АктёрRunner
Дар ДейвисDar Davies
АктёрRunner
Грег СтюартGreg Stuart
АктёрRunner / Karate Contestant (в титрах: Don Vaughan)
Дон ВонDon Vaughn
АктёрKarate Contestant
Роки МакДональдRocky McDonald
АктёрKarate Contestant
Гай НоррисGuy Norris
АктёрKarate Contestant
Ноэль РашNoel Rush
АктёрSinger
Пол КеллиPaul Kelly
АктёрBand Member
Стив КонноллиSteve Connolly
АктёрBand Member