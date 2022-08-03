Книга джунглей 2 (фильм, 2003) смотреть онлайн
2003, The Jungle Book 2
Мультфильм, Приключения69 мин18+
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О фильме
Продолжение невероятной истории об удивительном мальчике, выросшем в джунглях. После того, как Маугли вернулся жить в настоящую человеческую семью, он обрел настоящую дружбу и любовь, но его прошлая жизнь в джунглях продолжает напоминать о себе.
СтранаСША, Франция, Австралия
ЖанрКомедия, Семейный, Мюзикл, Мультфильм, Приключения, Музыка
КачествоSD
Время69 мин / 01:09
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
5.4 IMDb
- СТРежиссёр
Стив
Тренберт
- Актёр
Джон
Гудман
- ХДАктёр
Хейли
Джоэл Осмент
- Актриса
Мэй
Уитман
- КФАктёр
Коннор
Фанк
- ТДАктёр
Тони
Джей
- ДРАктёр
Джон
Рис-Дэвис
- Актёр
Джим
Каммингс
- ФКАктёр
Фил
Коллинз
- ДБАктёр
Джефф
Беннетт
- КДСценарист
Карл
Джеерс
- ДРСценарист
Дэвид
Рейнольдс
- АНАктёр дубляжа
Александр
Никифоров
- МСАктёр дубляжа
Максим
Сергеев
- ВГАктёр дубляжа
Вадим
Гущин
- Актёр дубляжа
Валерий
Кухарешин
- ИПАктёр дубляжа
Иван
Паршин
- МПХудожник
Майкл
Перраса мл.
- ККМонтажёр
Кристофер
К. Ги
- ПЛМонтажёр
Питер
Лонсдэйл
- СХКомпозитор
Стив
Харвелл
- ДМКомпозитор
Джоэл
МакНили