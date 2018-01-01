Актёры и съёмочная группа фильма «Клятва»
Режиссёры
Актёры
АктёрCommando Arjun / Surya
Митхун ЧакрабортиMithun Chakraborty
АктрисаChameli
Тина ГаиTina Ghai
АктёрLankeshwar
Салим ГхузSalim Ghouse
Актриса
Ева ГроуверEva Grover
АктёрRajeshwar
Гульшан ГроверGulshan Grover
АктрисаNeena / Shalu
Карина ГроверEva Grover
АктёрRahul
ХаришHarish
АктёрHavaldar Shakti Singh
Шакти КапурShakti Kapoor
АктёрChaurasia
Кадер КханKader Khan
АктрисаKavita D. Kallu (в титрах: Ramya Krishna)
Рамья КришнаRamya Krishna
Актёр
МанмауджиManmauji
АктрисаSharmili S. Singh
Гудди МарутиGuddi Maruti
АктёрRana Jung Bahadur
Раза МурадRaza Murad
Актёр
Юнус ПарвезYunus Parvez
Актёр
Амрит ПательAmrit Patel
АктёрSatyajeet 'Satya Babu'
Ачьют ПотдарAchyut Potdar
Актёр
Алтаф РаджаAltaf Raja
АктёрDr. Subramaniam Swami
РанджитRanjeet Bedi
АктёрMantri Dindayal Kallu
Рами РеддиRami Reddy
АктёрAssistant Commissioner of Police
Дипак ШиркеDeepak Shirke
АктёрInspector Kishan
Джеки ШроффJackie Shroff
АктрисаShalu