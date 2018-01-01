Wink
Клятва
Актёры и съёмочная группа фильма «Клятва»

Режиссёры

Раджив Баббар

Rajiv Babbar
Режиссёр

Актёры

Митхун Чакраборти

Mithun Chakraborty
АктёрCommando Arjun / Surya
Тина Гаи

Tina Ghai
АктрисаChameli
Салим Гхуз

Salim Ghouse
АктёрLankeshwar
Ева Гроувер

Eva Grover
Актриса
Гульшан Гровер

Gulshan Grover
АктёрRajeshwar
Карина Гровер

Eva Grover
АктрисаNeena / Shalu
Хариш

Harish
АктёрRahul
Шакти Капур

Shakti Kapoor
АктёрHavaldar Shakti Singh
Кадер Кхан

Kader Khan
АктёрChaurasia
Рамья Кришна

Ramya Krishna
АктрисаKavita D. Kallu (в титрах: Ramya Krishna)
Манмауджи

Manmauji
Актёр
Гудди Марути

Guddi Maruti
АктрисаSharmili S. Singh
Раза Мурад

Raza Murad
АктёрRana Jung Bahadur
Юнус Парвез

Yunus Parvez
Актёр
Амрит Патель

Amrit Patel
Актёр
Ачьют Потдар

Achyut Potdar
АктёрSatyajeet 'Satya Babu'
Алтаф Раджа

Altaf Raja
Актёр
Ранджит

Ranjeet Bedi
АктёрDr. Subramaniam Swami
Рами Редди

Rami Reddy
АктёрMantri Dindayal Kallu
Дипак Ширке

Deepak Shirke
АктёрAssistant Commissioner of Police
Джеки Шрофф

Jackie Shroff
АктёрInspector Kishan
Винита

Vineeta
АктрисаShalu

Сценаристы

Санджай Кумар

Sanjay Kumar
Сценарист

Продюсеры

Раджив Баббар

Rajiv Babbar
Продюсер

Композиторы

Ананд Шривастав

Anand Shrivastav
Композитор
Милинд Шривастав

Milind Shrivastav
Композитор