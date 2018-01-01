Wink
Фильмы
Клуб Винкс - Школа волшебниц. Волшебные узы
Актёры и съёмочная группа фильма «Клуб Винкс - Школа волшебниц. Волшебные узы»

Режиссёры

Иджинио Страффи

Режиссёр

Актёры

Молли К. Куинн

АктрисаBloom
Кеке Палмер

АктрисаAisha
Эми Гросс

АктрисаStella
Морган Декер

АктрисаTecna
Алехандра Рейносо

АктрисаFlora
Сэм Ригел

АктёрRiven
Мэтт Шайвли

АктёрSky
Адам Грегори

АктёрBrandon
Чарли Шлаттер

АктёрTimmy

Сценаристы

Иджинио Страффи

Сценарист

Продюсеры

Иджинио Страффи

Продюсер
Аннита Романелли

Продюсер

Актёры дубляжа

Юлия Черкасова

Актриса дубляжа
Дарья Фролова

Актриса дубляжа
Ива Солоницына

Актриса дубляжа
Татьяна Белановская

Актриса дубляжа
Даниил Эльдаров

Актёр дубляжа