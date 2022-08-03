Wink
Клуб Винкс - Школа волшебниц. Сила магических животных

Клуб Винкс - Школа волшебниц. Сила магических животных (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Winx Club
Мультфильм23 мин12+

В волшебном мире Магикс есть школа Алфея, где юных фей обучают магическим навыкам. Пять учениц этой школы не только ходят в кафе после уроков и встречаются с мальчиками, но и защищают свою планету от зла. Каждая из фей обладает особенным характером.

США
Мультфильм
SD
23 мин / 00:23

4.7 КиноПоиск
6.4 IMDb

