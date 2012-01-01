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Клуб Винкс - Школа волшебниц. Глаз акулы

Клуб Винкс - Школа волшебниц. Глаз акулы (мультфильм, 2012) смотреть онлайн

2012, Winx Club
Мультфильмы23 мин12+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

В волшебном мире Магикс есть школа Алфея, где юных фей обучают магическим навыкам. Пять учениц этой школы не только ходят в кафе после уроков и встречаются с мальчиками, но и защищают свою планету от зла. Каждая из фей обладает особенным характером.

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Информация

Страна
Италия
Качество
SD
Жанры
Мультфильмы

Рейтинг

4.6 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Клуб Винкс - Школа волшебниц. Глаз акулы»

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