Клуб Винкс - Школа волшебниц. Банановый день (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, Winx Club
Мультфильм23 мин12+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
В волшебном мире Магикс есть школа Алфея, где юных фей обучают магическим навыкам. Пять учениц этой школы не только ходят в кафе после уроков и встречаются с мальчиками, но и защищают свою планету от зла. Каждая из фей обладает особенным характером.
СтранаСША
ЖанрМультфильм
КачествоSD
Время23 мин / 00:23
Рейтинг
4.7 КиноПоиск
6.4 IMDb
- ИСРежиссёр
Иджинио
Страффи
- МКАктриса
Молли
К. Куинн
- КПАктриса
Кеке
Палмер
- ЭГАктриса
Эми
Гросс
- МДАктриса
Морган
Декер
- АРАктриса
Алехандра
Рейносо
- СРАктёр
Сэм
Ригел
- МШАктёр
Мэтт
Шайвли
- АГАктёр
Адам
Грегори
- ЧШАктёр
Чарли
Шлаттер
- ИССценарист
Иджинио
Страффи
- ИСПродюсер
Иджинио
Страффи
- АРПродюсер
Аннита
Романелли
- ЮЧАктриса дубляжа
Юлия
Черкасова
- ДФАктриса дубляжа
Дарья
Фролова
- ИСАктриса дубляжа
Ива
Солоницына
- ТБАктриса дубляжа
Татьяна
Белановская
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров