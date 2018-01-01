Wink
Фильмы
Клуб убийств по четвергам
Актёры и съёмочная группа фильма «Клуб убийств по четвергам»

Режиссёры

Крис Коламбус

Chris Columbus
Режиссёр

Актёры

Хелен Миррен

Helen Mirren
Актриса
Пирс Броснан

Pierce Brosnan
Актёр
Бен Кингсли

Ben Kingsley
Актёр
Селия Имри

Celia Imrie
Актриса
Наоми Аки

Naomi Ackie
Актриса
Дэниэл Мейс

Daniel Mays
Актёр
Генри Ллойд-Хьюз

Henry Lloyd-Hughes
Актёр
Том Эллис

Tom Ellis
Актёр
Джонатан Прайс

Jonathan Pryce
Актёр
Дэвид Теннант

David Tennant
Актёр
Джефф Белл

Geoff Bell
Актёр
Пол Фримен

Paul Freeman
Актёр
Ингрид Оливер

Ingrid Oliver
Актриса
Ричард Э. Грант

Richard E. Grant
Актёр
Джозеф Марселл

Joseph Marcell
Актёр
Мартин Бишоп

Martin Bishop
Актёр
Рут Шин

Ruth Sheen
Актриса
Сьюзэн Кирби

Susan Kirby
Актриса
Дэвид Гарлик

David Garlick
Актёр
Расселл Барнетт

Russell Barnett
Актёр
Жарро Антуан

Jarreau Antoine
Актёр
Даррен Ричардсон

Darren Richardson
Актёр
Элизабет Нолден

Elizabeth Knowelden
Актриса
Риченда Кэри

Richenda Carey
Актриса
Стэн Притти

Stan Pretty
Актёр
Соня Эллиман

Sonia Elliman
Актриса
Ана Руддин

Anah Ruddin
Актриса
Жаклин Кларк

Jacqueline Clarke
Актриса
Пьер Бергман

Pierre Bergman
Актёр
Ричард Прайс

Richard Price
Актёр

Сценаристы

Кэти Брэнд

Katy Brand
Сценарист
Сюзанн Хиткот

Suzanne Heathcote
Сценарист

Продюсеры

Крис Коламбус

Chris Columbus
Продюсер
Дженнифер Тодд

Jennifer Todd
Продюсер

Монтажёры

Дэн Циммерман

Dan Zimmerman
Монтажёр

Операторы

Дон Бёрджесс

Don Burgess
Оператор

Композиторы

Томас Ньюман

Thomas Newman
Композитор