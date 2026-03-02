Клуб убийств по четвергам
Wink
Фильмы
Клуб убийств по четвергам

Клуб убийств по четвергам (фильм, 2025) смотреть онлайн

2025, The Thursday Murder Club
Детектив, Комедия18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Элизабет, Рони Ибрахим—постояльцы элитного британского дома престарелых Coopers Chase. Почетвергам онипроводят время зарасследованием давних нераскрытых убийств ив качестве медицинского эксперта принимают всвой «Клуб убийств почетвергам» новенькую Джойс, впрошлом медсестру. Когда одного извладельцев заведения убивают, исуществование Coopers Chase оказывается подугрозой, компания неугомонных пенсионеров неможет оставаться встороне ирешает заняться расследованием.

Страна
США, Великобритания
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Клуб убийств по четвергам»