Клуб убийств по четвергам (фильм, 2025) смотреть онлайн
2025, The Thursday Murder Club
Детектив, Комедия18+
О фильме
Элизабет, Рони Ибрахим—постояльцы элитного британского дома престарелых Coopers Chase. Почетвергам онипроводят время зарасследованием давних нераскрытых убийств ив качестве медицинского эксперта принимают всвой «Клуб убийств почетвергам» новенькую Джойс, впрошлом медсестру. Когда одного извладельцев заведения убивают, исуществование Coopers Chase оказывается подугрозой, компания неугомонных пенсионеров неможет оставаться встороне ирешает заняться расследованием.
СтранаСША, Великобритания
ЖанрКомедия, Криминал, Детектив
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.5 IMDb
- Режиссёр
Крис
Коламбус
- Актриса
Хелен
Миррен
- Актёр
Пирс
Броснан
- Актёр
Бен
Кингсли
- СИАктриса
Селия
Имри
- НААктриса
Наоми
Аки
- Актёр
Дэниэл
Мейс
- Актёр
Генри
Ллойд-Хьюз
- ТЭАктёр
Том
Эллис
- Актёр
Джонатан
Прайс
- Актёр
Дэвид
Теннант
- Актёр
Джефф
Белл
- ПФАктёр
Пол
Фримен
- ИОАктриса
Ингрид
Оливер
- Актёр
Ричард
Э. Грант
- ДМАктёр
Джозеф
Марселл
- МБАктёр
Мартин
Бишоп
- РШАктриса
Рут
Шин
- СКАктриса
Сьюзэн
Кирби
- ДГАктёр
Дэвид
Гарлик
- РБАктёр
Расселл
Барнетт
- ЖААктёр
Жарро
Антуан
- ДРАктёр
Даррен
Ричардсон
- ЭНАктриса
Элизабет
Нолден
- РКАктриса
Риченда
Кэри
- СПАктёр
Стэн
Притти
- СЭАктриса
Соня
Эллиман
- Актриса
Ана
Руддин
- ЖКАктриса
Жаклин
Кларк
- ПБАктёр
Пьер
Бергман
- РПАктёр
Ричард
Прайс
- КБСценарист
Кэти
Брэнд
- СХСценарист
Сюзанн
Хиткот
- Продюсер
Крис
Коламбус
- Продюсер
Дженнифер
Тодд
- ДЦМонтажёр
Дэн
Циммерман
- ДБОператор
Дон
Бёрджесс
- ТНКомпозитор
Томас
Ньюман