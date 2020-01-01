Клуб «Кастет» (фильм, 2020) смотреть онлайн
Сюжет
Бойцовский клуб «Кастет» – настоящая подпольная империя для элиты всех мастей. Каждая схватка здесь – убийственное шоу, а заправляет всем настоящая акула теневого бизнеса. Однако с появлением нового бойца адреналин в клубе достигает высшей точки и выливается в массовую бойню. Среди бесчисленных трупов полиция обнаруживает одного единственного выжившего. Но кто он – изощренный убийца или просто чертовски везучий парень? Какова его версия событий?
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Информация
СтранаВеликобритания, Франция
КачествоFull HD, SD
ЖанрыБоевики, Триллеры
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
4.8 IMDb
- ДКРежиссёр
Джеймс
Кермак
- МДАктёр
Мо
Данфорд
- КДАктриса
Кейт
Дики
- ГЭАктёр
Гетин
Энтони
- СФАктёр
Себастьен
Фукан
- ГДАктёр
Гийом
Делоне
- ОРАктёр
Оливье
Рихтерс
- ФДАктёр
Фил
Дэвис
- АФАктёр
Алекс
Фернс
- ЭБАктриса
Эми
Бэйли
- Актриса
Джейми
Уинстон
- ДКСценарист
Джеймс
Кермак
- ДГПродюсер
Даниил
Горошко
- ДКПродюсер
Джеймс
Кермак
- АВАктёр дубляжа
Александр
Васильев
- ЮЗАктриса дубляжа
Юлия
Зоркина
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Фёдоров
- АЗАктёр дубляжа
Андрей
Зайцев
- ЕЛАктриса дубляжа
Екатерина
Ландо
- КГМонтажёр
Крис
Гилл