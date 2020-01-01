Клуб «Кастет» (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Бойцовский клуб «Кастет» – настоящая подпольная империя для элиты всех мастей. Каждая схватка здесь – убийственное шоу, а заправляет всем настоящая акула теневого бизнеса. Однако с появлением нового бойца адреналин в клубе достигает высшей точки и выливается в массовую бойню. Среди бесчисленных трупов полиция обнаруживает одного единственного выжившего. Но кто он – изощренный убийца или просто чертовски везучий парень? Какова его версия событий?



Клуб «Кастет» смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.