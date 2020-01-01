Клуб «Кастет»
Wink
Фильмы
Клуб «Кастет»
7.32020, Knuckledust
Боевики, Триллеры101 мин18+

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Клуб «Кастет» (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Бойцовский клуб «Кастет» – настоящая подпольная империя для элиты всех мастей. Каждая схватка здесь – убийственное шоу, а заправляет всем настоящая акула теневого бизнеса. Однако с появлением нового бойца адреналин в клубе достигает высшей точки и выливается в массовую бойню. Среди бесчисленных трупов полиция обнаруживает одного единственного выжившего. Но кто он – изощренный убийца или просто чертовски везучий парень? Какова его версия событий?

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Информация

Страна
Великобритания, Франция
Качество
Full HD, SD
Жанры
Боевики, Триллеры

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
4.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Клуб «Кастет»»

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