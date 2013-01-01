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Клуб «CBGB»

Клуб «CBGB» (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, CBGB
Драмы98 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Взгляд на нью-йоркскую панк-рок сцену и ночной клуб «CBGB».

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.6 IMDb