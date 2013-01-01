Клуб «CBGB» (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, CBGB
Драмы98 мин18+
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Сюжет
Взгляд на нью-йоркскую панк-рок сцену и ночной клуб «CBGB».
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Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.6 IMDb
- РМРежиссёр
Рэндолл
Миллер
- Актёр
Алан
Рикман
- ЭГАктриса
Эшли
Грин
- Актриса
Малин
Акерман
- ФРАктёр
Фредди
Родригес
- Актриса
Стана
Катик
- РдАктёр
Ричард
де Клерк
- РГАктёр
Руперт
Гринт
- ДБАктёр
Джастин
Барта
- ДМАктёр
Джоэль
Мур
- Актёр
Джонни
Галэки
- ДССценарист
Джоди
Савин
- РМСценарист
Рэндолл
Миллер
- РМПродюсер
Рэндолл
Миллер
- ДСПродюсер
Джоди
Савин
- РМХудожник
Рэнди
Мур
- КМХудожница
Кристен
МакГэри