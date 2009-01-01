Клуб безбашенных (фильм, 2009) смотреть онлайн
2009, The Bang Bang Club
Драмы103 мин18+
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Сюжет
Реальная история четырех молодых фотографов в ЮАР времен апартеида. Это удивительная и иногда ужасающая история людей и их невероятного подвига, на который они пошли, чтобы заполучить заветные фотографии.
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Информация
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.9 IMDb
- ССРежиссёр
Стивен
Сильвер
- Актёр
Райан
Филипп
- Актриса
Малин
Акерман
- Актёр
Тейлор
Китч
- НВАктёр
Нильс
Ван Ярсвельд
- ФРАктёр
Фрэнк
Раутенбах
- НМАктриса
Нина
Милнер
- ДХАктриса
Джессика
Хайнс
- ЛВАктриса
Лика
Ван Ден Берг
- КМАктёр
Кгоси
Монгаке
- РСАктёр
Рассел
Савадье
- СССценарист
Стивен
Сильвер
- ГМСценарист
Грег
Маринович
- ДССценарист
Джоао
Силва
- ЛБПродюсер
Лазло
Барна
- ШБХудожник
Шэйн
Банс
- РФХудожник
Руй
Филипе
- РСМонтажёр
Рональд
Сандерс
- МБОператор
Мирослав
Бажак
- ФМКомпозитор
Филип
Миллер