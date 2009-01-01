Клуб безбашенных (фильм, 2009) смотреть онлайн

Сюжет

Реальная история четырех молодых фотографов в ЮАР времен апартеида. Это удивительная и иногда ужасающая история людей и их невероятного подвига, на который они пошли, чтобы заполучить заветные фотографии.



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