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Клуб безбашенных

Клуб безбашенных (фильм, 2009) смотреть онлайн

2009, The Bang Bang Club
Драмы103 мин18+

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Сюжет

Реальная история четырех молодых фотографов в ЮАР времен апартеида. Это удивительная и иногда ужасающая история людей и их невероятного подвига, на который они пошли, чтобы заполучить заветные фотографии.

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Информация

Страна
ЮАР, Канада
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Клуб безбашенных»

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