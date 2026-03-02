Клинер (фильм, 2025) смотреть онлайн
2025, Cleaner
Боевик, Триллер18+
О фильме
Группа радикальных экоактивистов захватывает 300заложников нароскошной вечеринке внебоскребе, чтобы вывести начистую воду коррумпированную верхушку энергетической компании. Врядах банды находится настоящий безумец, который планирует уничтожить заложников вкачестве манифеста анархии. Только хрупкая девушка, оказавшаяся снаружи небоскреба—в прошлом спецназовец, аныне простая мойщица окон—может спасти людей отгибели.
СтранаВеликобритания
ЖанрБоевик, Драма, Триллер
Рейтинг
5.6 КиноПоиск
5.2 IMDb
- Режиссёр
Мартин
Кэмпбелл
- Актриса
Дейзи
Ридли
- Актёр
Клайв
Оуэн
- ТСАктёр
Таз
Скайлар
- ФУАктриса
Флавия
Уотсон
- РГАктриса
Рут
Геммелль
- РФАктёр
Рэй
Фиарон
- ХЧАктёр
Ховард
Чарльз
- РДАктёр
Руфус
Джонс
- ЛБАктёр
Ли
Бордман
- РХАктёр
Ричард
Хоуп
- КНАктриса
Кейт
Николс
- РДАктёр
Расселл
Де Розарио
- ССАктриса
Стелла
Стокер
- СААктриса
Селин
Абрахамс
- ДЧАктёр
Дэвид
Чун
- МГАктриса
Мелани
Грэй
- РХАктёр
Рой
Хилл
- АСАктёр
Атанас
Сребрев
- ПЭСценарист
Пол
Эндрю Уильямс
- МОСценарист
Мэттью
Ортон
- СКПродюсер
Синди
Кауэн
- ТФПродюсер
Том
Фаннинг
- ЭБОператор
Эйгил
Брилд
- ТХКомпозитор
Том
Ходж