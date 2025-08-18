Климт и Шиле: Эрос и Психея
Климт и Шиле: Эрос и Психея

Фильм Климт и Шиле: Эрос и Психея

2018, Klimt & Schiele - Eros and Psyche
Документальный18+
О фильме

1918 год. Поздней осенью в Вене от испанки умирает Эгон Шиле, покоривший Старый Свет своей новаторской живописью. Несколькими месяцами ранее столица распадающейся Австрийской империи простилась с Густавом Климтом, коренным образом изменившим европейское искусство. Череда смертей великих художников ознаменовала закат золотого века Вены с его ослепляющей красотой и скрытыми пороками.
Музейное шоу поведает о блистательном периоде в истории мировой живописи, литературы, музыки и философии, оказавшем внушительное влияние на ход XX века.

Страна
Италия
Жанр
Документальный
Качество
Full HD

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.7 IMDb

