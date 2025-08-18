Фильм Климт и Шиле: Эрос и Психея

1918 год. Поздней осенью в Вене от испанки умирает Эгон Шиле, покоривший Старый Свет своей новаторской живописью. Несколькими месяцами ранее столица распадающейся Австрийской империи простилась с Густавом Климтом, коренным образом изменившим европейское искусство. Череда смертей великих художников ознаменовала закат золотого века Вены с его ослепляющей красотой и скрытыми пороками.

Музейное шоу поведает о блистательном периоде в истории мировой живописи, литературы, музыки и философии, оказавшем внушительное влияние на ход XX века.

