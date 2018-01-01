Wink
Клетка
Актёры и съёмочная группа фильма «Клетка»

Режиссёры

Лэнг Эллиотт

Lang Elliott
Режиссёр

Актёры

Рэб Браун

Reb Brown
АктёрScott Monroe
Брэнскомб Ричмонд

Branscombe Richmond
АктёрDiablo
Мэрилин Токуда

Marilyn Tokuda
АктрисаMorgan Garrett
Майкл Данте

Michael Dante
АктёрTony Baccola
Аль Руссо

Al Ruscio
АктёрCostello

Сценаристы

Хью Келли

Hugh Kelley
Сценарист

Продюсеры

Лэнг Эллиотт

Lang Elliott
Продюсер
А. Эдвард Эзор

A. Edward Ezor
Продюсер
Ларри Дж. Лебау

Larry J. Lebow
Продюсер
Джек Роу

Jack Roe
Продюсер

Художники

Джозеф М. Альтадонна

Joseph M. Altadonna
Художник
Сандра Калотта

Sandra Culotta
Художница

Монтажёры

Марк С. Вестмор

Mark S. Westmore
Монтажёр

Композиторы

Майкл Уэвервакс

Michael Wetherwax
Композитор