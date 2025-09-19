Клетка (фильм, 1989) смотреть онлайн

Когда-то Билли Томас и Скотт Монро плечом к плечу сражались во Вьетнаме. Не раз им приходилось смотреть смерти в лицо. Но тогда сразу можно было понять, кто враг, а кто друг. Теперь же, в мирной жизни, друзьям выпало вступить в новый бой. Они попадают в мир, о существовании которого знали лишь понаслышке, мир Большой Мафии и таинственных китайских триад.



Мир подпольных боев без правил. У этой мафии лишь один закон: если ты не сними, ты должен быть уничтожен. Билли приходится выйти на Арену Смерти, чтобы уничтожить ее. Но кто сказал, что его враги имеют представление о честном поединке?

