Клетка (фильм, 1989) смотреть онлайн
1989, Cage
Боевик, Драма16+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Когда-то Билли Томас и Скотт Монро плечом к плечу сражались во Вьетнаме. Не раз им приходилось смотреть смерти в лицо. Но тогда сразу можно было понять, кто враг, а кто друг. Теперь же, в мирной жизни, друзьям выпало вступить в новый бой. Они попадают в мир, о существовании которого знали лишь понаслышке, мир Большой Мафии и таинственных китайских триад.
Мир подпольных боев без правил. У этой мафии лишь один закон: если ты не сними, ты должен быть уничтожен. Билли приходится выйти на Арену Смерти, чтобы уничтожить ее. Но кто сказал, что его враги имеют представление о честном поединке?
5.3 КиноПоиск
4.9 IMDb
Лэнг
Эллиотт
Рэб
Браун
Брэнскомб
Ричмонд
Мэрилин
Токуда
Майкл
Данте
Аль
Руссо
Хью
Келли
Лэнг
Эллиотт
А.
Эдвард Эзор
Ларри
Дж. Лебау
Джек
Роу
Джозеф
М. Альтадонна
Сандра
Калотта
Марк
С. Вестмор
Майкл
Уэвервакс