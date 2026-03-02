Клаустрофобы: Квест с того света
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Клаустрофобы: Квест с того света

Клаустрофобы: Квест с того света (фильм, 2022) смотреть онлайн

7.32022, Play Dead
Ужасы, Триллер106 мин18+

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О фильме

Студентка Хлоя проникает в морг, инсценировав свою смерть, чтобы выкрасть одну улику. Она сталкивается с местным сотрудником, превратившим это мрачное заведение в чудовищную ловушку.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Триллер
Время
106 мин / 01:46

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Клаустрофобы: Квест с того света»