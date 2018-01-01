Фильм Китайская рулетка

Китайская рулетка
1976, Chinesisches Roulette
Триллер, Драма18+
Богатый промышленник Герхард Крист приглашает на виллу свою любовницу Ирен. Там же оказывается его жена с собственным любовником, секретарем Криста...

Страна
Германия, Франция
Жанр
Драма, Триллер
Качество
Full HD

7.7 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Китайская рулетка»