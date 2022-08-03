Кинозвезда в погонах (фильм, 2008) смотреть онлайн
2008, Major Movie Star
Драма, Военный95 мин18+
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О фильме
Мэган Валентайн — кинозвезда с внешностью Барби. Она купается в роскоши. Но в один момент она теряет все: возлюбленного, деньги и иллюзии. Пытаясь разобраться в себе наивная Барби идет на армейскую службу. Договор с армией подписан и отступать уже некуда.
СтранаСША
ЖанрВоенный, Комедия, Приключения, Драма
КачествоSD
Время95 мин / 01:35
Рейтинг
5.5 КиноПоиск
4.3 IMDb
- СМРежиссёр
Стив
Майнер
- Актриса
Джессика
Симпсон
- ВААктриса
Вивика
А. Фокс
- Актёр
Стив
Гуттенберг
- ЭГАктриса
Эйми
Гарсиа
- ОРАктриса
Олеся
Рулин
- КААктриса
Кейко
Аджена
- ДМАктриса
Джилл
Мари Джонс
- РСАктёр
Райан
Сипек
- ШОАктриса
Шери
Отери
- ГГАктёр
Гэри
Граббс
- БДПродюсер
Боаз
Дэвидсон
- ДДПродюсер
Дэнни
Димборт
- Продюсер
Рэндолл
Эмметт
- ДФПродюсер
Джордж
Фурла
- ПКОператор
Патрик
Кейди
- ДСКомпозитор
Дэннис
Смит