Кинозвезда в погонах (фильм, 2008) смотреть онлайн

Мэган Валентайн — кинозвезда с внешностью Барби. Она купается в роскоши. Но в один момент она теряет все: возлюбленного, деньги и иллюзии. Пытаясь разобраться в себе наивная Барби идет на армейскую службу. Договор с армией подписан и отступать уже некуда.

