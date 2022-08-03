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Кинозвезда в погонах

Кинозвезда в погонах (фильм, 2008) смотреть онлайн

2008, Major Movie Star
Драма, Военный95 мин18+

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О фильме

Мэган Валентайн — кинозвезда с внешностью Барби. Она купается в роскоши. Но в один момент она теряет все: возлюбленного, деньги и иллюзии. Пытаясь разобраться в себе наивная Барби идет на армейскую службу. Договор с армией подписан и отступать уже некуда.

Страна
США
Жанр
Военный, Комедия, Приключения, Драма
Качество
SD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

5.5 КиноПоиск
4.3 IMDb