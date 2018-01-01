Актёры и съёмочная группа фильма «Кинопроба»
Режиссёры
Актёры
АктёрShigeharu Aoyama
Рё ИсибасиRyo Ishibashi
Актриса
Эии СиинаEihi Shiina
Актёр
Тэцу СавакиTetsu Sawaki
АктёрYasuhisa Yoshikawa
Дзюн КунимураJun Kunimura
АктёрOld man in wheelchair
Рэндзи ИсибасиRenji Ishibashi
АктрисаRyoko Aoyama
Миюки МацудаMiyuki Matsuda
АктрисаRie
Тосиэ НэгисиToshie Negishi
Актёр
Рэн ОсугиRen Osugi
АктёрToastmaster
Сигэру СайкиShigeru Saiki
АктёрDirector
Кэн МицуисиKen Mitsuishi
Актриса
Юрико ХироокаYuriko Hirooka
Актёр
Фумиё КохинатаFumiyo Kohinata
Актёр
Мисато НакамураMisato Nakamura
Актёр
Юто АримаYuuto Arima
Актриса
Аяка ИдзумиAyaka Izumi
Актёр
Наццу ТанабасиNattsu Tanahashi
Актёр
Кимико ТатибанаKimiko Tachibana
Актёр
Тацуо ЭндоTatsuo Endo
Актриса
Косио ДзиндодзиKoshio Jindôji
Актёр
Кандзи ЦудаKanji Tsuda
Актёр
ПартиParty
Актриса
Такаки КатоTakako Katoh
Актриса
Саори ТатибанаSaori Tachibana
Актриса
Сугимура ЁкоSugimura Yoko
Актриса