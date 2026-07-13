Фильм Кинооператор
1928, The Cameraman
Драма, Мелодрама0+
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О фильме
Бастер, мелкий уличный фотограф, становится оператором-документалистом, пытаясь добиться любви Салли, и после множества приключений превращается в профессионала.
Результаты его первых проб, показанных на экране, таковы: «...лошади скачут задом наперед, опрокидывая барьеры, которые сами собой встают на место; красавицы наяды выпрыгивают из вод на трамплин; броненосец добирается до моря по нью-йоркским улицам, пугая людей, соперничающих в скорости с автобусами».
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
8.0 IMDb
- ЭСРежиссёр
Эдвард
Седжвик
- БКРежиссёр
Бастер
Китон
- БКАктёр
Бастер
Китон
- МДАктриса
Марселин
Дэй
- ХГАктёр
Харольд
Гудвин
- СБАктёр
Сидни
Брейси
- ГГАктёр
Гарри
Гриббон
- РААктёр
Ричард
Александр
- ЭБАктёр
Эдвард
Брофи
- РКАктёр
Рэй
Кук
- ВДАктёр
Вернон
Дент
- ГКАктёр
Гарри
Китон
- ЛКАктриса
Луиз
Китон
- ЧААктёр
Чарльз
А. Линдберг
- ДРАктёр
Джек
Рэймонд
- АБСценарист
Аль
Боасберг
- ЛЛСценарист
Лью
Липтон
- ДФСценарист
Джозеф
Фарнэм
- БКПродюсер
Бастер
Китон
- ЛУПродюсер
Лоуренс
Уайнгартен
- БВМонтажёр
Бейзил
Вронгелл
- ЭЛОператор
Элджин
Лесли