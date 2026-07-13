Кинооператор
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Кинооператор

Фильм Кинооператор

1928, The Cameraman
Драма, Мелодрама0+
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О фильме

Бастер, мелкий уличный фотограф, становится оператором-документалистом, пытаясь добиться любви Салли, и после множества приключений превращается в профессионала.

Результаты его первых проб, показанных на экране, таковы: «...лошади скачут задом наперед, опрокидывая барьеры, которые сами собой встают на место; красавицы наяды выпрыгивают из вод на трамплин; броненосец добирается до моря по нью-йоркским улицам, пугая людей, соперничающих в скорости с автобусами».

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Кинооператор»