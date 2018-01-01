Wink
Фильмы
Хрусталев, машину!
Актёры и съёмочная группа фильма «Хрусталев, машину!»

Режиссёры

Алексей Герман

Режиссёр

Актёры

Михаил Дементьев

Актёр, сын генерала
Генриетта Яновская

Актриса, сестра генерала
Мулид Макоев

Актёр, Берия
Александр Баширов

Актёр, Федя Арамышев
Паулина Мясникова

Актриса, бабушка

Сценаристы

Светлана Кармалита

Сценарист
Алексей Герман

Сценарист

Продюсеры

Александр Голутва

Продюсер
Армен Медведев

Продюсер
Ги Селигман

Guy Seligmann
Продюсер

Художники

Георгий Кропачев

Художник
Екатерина Шапкайц

Художница
Михаил Герасимов

Художник
Владимир Светозаров

Художник

Композиторы

Андрей Петров

Композитор