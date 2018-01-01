Фильм Хрусталев, машину!
1998, Хрусталев, машину!
Драма18+
О фильме
В последнюю зимнюю ночь 1953 года московский истопник Федя Арамышев по дороге на работу соблазняется блестящей фигуркой на радиаторе пустого, засыпанного снегом «Опеля», стоящего на обочине.
Откуда было знать бедному Феде, что из-за легкомысленного поступка он попадет в историю, связанную с «делом врачей», оперативными планами МГБ и высокой политикой.
- Режиссёр
Алексей
Герман
- МДАктёр
Михаил
Дементьев
- ГЯАктриса
Генриетта
Яновская
- ММАктёр
Мулид
Макоев
- Актёр
Александр
Баширов
- ПМАктриса
Паулина
Мясникова
- СКСценарист
Светлана
Кармалита
- Сценарист
Алексей
Герман
- Продюсер
Александр
Голутва
- АМПродюсер
Армен
Медведев
- ГСПродюсер
Ги
Селигман
- ГКХудожник
Георгий
Кропачев
- ЕШХудожница
Екатерина
Шапкайц
- МГХудожник
Михаил
Герасимов
- ВСХудожник
Владимир
Светозаров
- АПКомпозитор
Андрей
Петров