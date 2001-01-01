Хранитель (фильм, 2001) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Военная драма «Хранитель» — фильм режиссера Ральфа Зимана о том, как война меняет людей и их ценности.
В некоей восточноевропейской стране бушует гражданская война. Бывший партийный функционер Людовик решает остаться в столице, чтобы заботиться о животных в зоопарке, пока не прибудет международная помощь. Вместе с ветеринаром и пожилым смотрителем мужчина старается сделать все, чтобы животные не голодали, лечит заболевших и хоронит погибших. Вскоре мужчина встречает десятилетнего мальчика Зоига, чудом пережившего резню в родном селе. Ребенок ищет убежище в зоопарке, и Людовик, несмотря на свою эмоциональную закрытость, начинает заботиться о нем.
Это непростое кино. И уж точно это не развлекательное кино. Смотреть фильм «Хранитель» стоит, если вы любите глубокие драматические картины о моральном выборе и человеческой стойкости в экстремальных условиях.
Хранитель смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаДания, Великобритания, Чехия, Нидерланды
ЖанрВоенный, Драма
Рейтинг
- РЗРежиссёр
Ральф
Зиман
- Актёр
Сэм
Нил
- ССАктёр
Срдян
Симеонович
- Актёр
Ульрих
Томсен
- ТВАктёр
Томас
Валик
- МВАктёр
Марек
Васут
- ДМАктриса
Джина
Макки
- ОПАктёр
Ом
Пури
- МКАктёр
Микулаш
Крен
- ЯЛАктёр
Явор
Ложница
- АПАктёр
Арност
Прошек
- МБСценарист
Мэттью
Бишоп
- РЗСценарист
Ральф
Зиман
- МЭПродюсер
Майкл
Элден
- МЛПродюсер
Майкл
Леурсен
- РЛПродюсер
Роб
Лангестраат
- ММХудожник
Мартин
Мэйли
- ПБХудожница
Петра
Барохова
- КХМонтажёр
Кристофер
Холмс
- РЗМонтажёр
Ральф
Зиман
- НЭКомпозитор
Николай
Эгелунд