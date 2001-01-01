Хранитель (фильм, 2001) смотреть онлайн

Военная драма «Хранитель» — фильм режиссера Ральфа Зимана о том, как война меняет людей и их ценности.



В некоей восточноевропейской стране бушует гражданская война. Бывший партийный функционер Людовик решает остаться в столице, чтобы заботиться о животных в зоопарке, пока не прибудет международная помощь. Вместе с ветеринаром и пожилым смотрителем мужчина старается сделать все, чтобы животные не голодали, лечит заболевших и хоронит погибших. Вскоре мужчина встречает десятилетнего мальчика Зоига, чудом пережившего резню в родном селе. Ребенок ищет убежище в зоопарке, и Людовик, несмотря на свою эмоциональную закрытость, начинает заботиться о нем.



Это непростое кино. И уж точно это не развлекательное кино. Смотреть фильм «Хранитель» стоит, если вы любите глубокие драматические картины о моральном выборе и человеческой стойкости в экстремальных условиях.



