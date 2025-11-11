Хозяйка (фильм, 1998) смотреть онлайн
1998, The Landlady
Ужасы, Триллер16+
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О фильме
Мелани с юных лет хотела только одного: выйти замуж за хорошего человека и обзавестись семьей. Но все мечты были разрушены, когда она обнаружила, что муж ей изменяет. Тогда она помогла ему отправиться на тот свет и решила начать новую жизнь.
Став хозяйкой жилого дома, который достался ей по наследству, Мелани обращает пристальное внимание на своего симпатичного жильца Патрика. Она уверена, что им самой судьбой предназначено быть вместе, и убьет любого, кто осмелится помешать ее планам…
Рейтинг
5.5 КиноПоиск
4.6 IMDb
- РМРежиссёр
Роберт
Малинфант
- Актриса
Талия
Шайр
- ДКАктёр
Джек
Коулман
- БВАктёр
Брюс
Вайц
- МБАктриса
Мелисса
Бер
- БФАктриса
Бетти
Форд
- ДФАктриса
Ди
Фриман
- НЛАктёр
Нэйтан
Ле Гранд
- ЛПАктриса
Лаура
Перселл
- ССАктриса
Сьюзи
Сингер
- КСАктёр
Клемент
Сейнт-Джордж
- Актёр
Кортни
Гейнс
- ККАктёр
Кристофер
Криса
- ДПАктёр
Дэвид
Паркер
- ФРСценарист
Фрэнк
Револьдт
- ДССценарист
Джордж
Сондерс
- ПДПродюсер
Пьер
Дэвид
- КППродюсер
Кларк
Петерсон
- ФРПродюсер
Фрэнк
Револьдт
- ДСМонтажёр
Джулиан
Семилиан
- ДСОператор
Дарко
Сувак
- ЭЛКомпозитор
Эрик
Лундмарк