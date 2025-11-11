Хозяйка (фильм, 1998) смотреть онлайн

Мелани с юных лет хотела только одного: выйти замуж за хорошего человека и обзавестись семьей. Но все мечты были разрушены, когда она обнаружила, что муж ей изменяет. Тогда она помогла ему отправиться на тот свет и решила начать новую жизнь.



Став хозяйкой жилого дома, который достался ей по наследству, Мелани обращает пристальное внимание на своего симпатичного жильца Патрика. Она уверена, что им самой судьбой предназначено быть вместе, и убьет любого, кто осмелится помешать ее планам…

