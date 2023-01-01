Фильм Хозяин Алтайских гор

Путешествие в мир снежных барсов — редких и величественных хищников, оказавшихся на грани исчезновения среди прекрасной природы Горного Алтая. В Национальном парке «Сайлюгемский» на свет рождается детеныш ирбиса, которому сотрудники дают имя Турал. На алтайском языке это значит «бессмертный» — Турал остался единственным выжившим во время зимней бескормицы, когда все его собратья-барсята погибли. Но теперь, когда угроза для жизни маленького ирбиса миновала, он внезапно исчезает из поля зрения работников Национального парка. Выживет ли малыш в дикой природе? И вернется ли снова в родной Сайлюгем?



Хозяин Алтайских гор