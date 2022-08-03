По окончании учeбы Брэм получает работу своей мечты в городской газете. Он мнит себя великим журналистом, хотя в реальности вместо журналистских расследований составляет Топ-10 лучших ход-догов и другие рейтинги. Устав от рутины и бесперспективности, молодой журналист натыкается на потенциально горячую историю, связанную со скандальным мэром города.

