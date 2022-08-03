Хозяева города
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Хозяева города

Хозяева города (фильм, 2019) смотреть онлайн

2019, Run This Town
Драма94 мин18+

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О фильме

По окончании учeбы Брэм получает работу своей мечты в городской газете. Он мнит себя великим журналистом, хотя в реальности вместо журналистских расследований составляет Топ-10 лучших ход-догов и другие рейтинги. Устав от рутины и бесперспективности, молодой журналист натыкается на потенциально горячую историю, связанную со скандальным мэром города.

Страна
Канада
Жанр
Драма
Качество
Full HD, SD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

4.5 IMDb