Хозяева города (фильм, 2019) смотреть онлайн
2019, Run This Town
Драма94 мин18+
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О фильме
По окончании учeбы Брэм получает работу своей мечты в городской газете. Он мнит себя великим журналистом, хотя в реальности вместо журналистских расследований составляет Топ-10 лучших ход-догов и другие рейтинги. Устав от рутины и бесперспективности, молодой журналист натыкается на потенциально горячую историю, связанную со скандальным мэром города.
Рейтинг
4.5 IMDb
- РТРежиссёр
Рики
Толлман
- Актёр
Бен
Платт
- ММАктёр
Мена
Массуд
- Актёр
Дэмиэн
Льюис
- НДАктриса
Нина
Добрев
- Актёр
Скотт
Спидман
- ДЭАктриса
Дженнифер
Эль
- Актёр
Гил
Беллоуз
- ЛКАктриса
Лорен
Коллинз
- ДЭАктёр
Дэвид
Эйснер
- ХХАктёр
Хамза
Хак
- РТСценарист
Рики
Толлман
- ДБПродюсер
Джонатан
Бронфман
- РТПродюсер
Рики
Толлман
- АШКомпозитор
Али
Шахид Мухаммад
- ЭЯКомпозитор
Эдриан
Янг