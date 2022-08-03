Хоум Ран
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Хоум Ран

Хоум Ран (фильм, 2013) смотреть онлайн

8.72013, Home Run
Драма, Спортивный108 мин18+

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О фильме

Кори, звезда бейсбола, оказался уличен в злоупотреблении психоактивными веществами. Надеясь спасти его репутацию и карьеру, агент Кори отправляет его на время в маленький городок, где тот вырос. Здесь Кори предстоит тренировать местную молодежную бейсбольную команду и пройти курс реабилитации.

Страна
США
Жанр
Спортивный, Драма
Качество
SD
Время
108 мин / 01:48

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
5.9 IMDb