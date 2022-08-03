Хоум Ран (фильм, 2013) смотреть онлайн

Кори, звезда бейсбола, оказался уличен в злоупотреблении психоактивными веществами. Надеясь спасти его репутацию и карьеру, агент Кори отправляет его на время в маленький городок, где тот вырос. Здесь Кори предстоит тренировать местную молодежную бейсбольную команду и пройти курс реабилитации.

