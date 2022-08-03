Хоум Ран (фильм, 2013) смотреть онлайн
8.72013, Home Run
Драма, Спортивный108 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Кори, звезда бейсбола, оказался уличен в злоупотреблении психоактивными веществами. Надеясь спасти его репутацию и карьеру, агент Кори отправляет его на время в маленький городок, где тот вырос. Здесь Кори предстоит тренировать местную молодежную бейсбольную команду и пройти курс реабилитации.
СтранаСША
ЖанрСпортивный, Драма
КачествоSD
Время108 мин / 01:48
Рейтинг
5.6 КиноПоиск
5.9 IMDb
- ДБРежиссёр
Дэвид
Бойд
- СЭАктёр
Скотт
Элрод
- ДБАктриса
Дориан
Браун
- ЧГАктёр
Чарльз
Генри Висон
- ДДАктёр
Джим
Девоти
- НЛАктриса
Николь
Ли
- ХМАктёр
Хуан
Мартинес
- ДУАктёр
Дрю
Уотерс
- РПАктёр
Роберт
Питерс
- ВААктриса
Вивика
А. Фокс
- ББСценарист
Брайан
Брайтли
- КЛСценарист
Кендес
Ли
- ЭНСценарист
Эрик
Ньюман
- ТНПродюсер
Том
Ньюман
- БСХудожница
Беверли
Сэфьер
- ДБОператор
Дэвид
Бойд