Хороший денек для свадьбы
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Хороший денек для свадьбы

Хороший денек для свадьбы (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Cheerful Weather for the Wedding
Драма, Мелодрама88 мин18+

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О фильме

Англия, 1932 год. В утро своей свадьбы Долли в компании бутылки рома предается воспоминаниям о незабываемой прошлогодней любовной интриге. Джозеф, о котором она грезит, также объят приятными воспоминаниями об их романе. Но все дело в том, что Долли собирается замуж за совершенно другого человека. Подготовка к свадьбе уже в самом разгаре. Не хватает только появления на ней бывшего возлюбленного…

Страна
Великобритания
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.6 IMDb