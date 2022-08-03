Хороший денек для свадьбы (фильм, 2011) смотреть онлайн

Англия, 1932 год. В утро своей свадьбы Долли в компании бутылки рома предается воспоминаниям о незабываемой прошлогодней любовной интриге. Джозеф, о котором она грезит, также объят приятными воспоминаниями об их романе. Но все дело в том, что Долли собирается замуж за совершенно другого человека. Подготовка к свадьбе уже в самом разгаре. Не хватает только появления на ней бывшего возлюбленного…

