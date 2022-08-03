Хороший денек для свадьбы (фильм, 2011) смотреть онлайн
2011, Cheerful Weather for the Wedding
Драма, Мелодрама88 мин18+
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О фильме
Англия, 1932 год. В утро своей свадьбы Долли в компании бутылки рома предается воспоминаниям о незабываемой прошлогодней любовной интриге. Джозеф, о котором она грезит, также объят приятными воспоминаниями об их романе. Но все дело в том, что Долли собирается замуж за совершенно другого человека. Подготовка к свадьбе уже в самом разгаре. Не хватает только появления на ней бывшего возлюбленного…
СтранаВеликобритания
ЖанрКомедия, Драма, Мелодрама
КачествоSD
Время88 мин / 01:28
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.6 IMDb
- ДРРежиссёр
Дональд
Райс
- Актриса
Элизабет
Макговерн
- ЕТАктриса
Ева
Трэйнор
- ПДАктриса
Паола
Дионисотти
- ССАктриса
Софи
Стэнтон
- Актриса
Фелисити
Джонс
- ЭУАктриса
Элизабет
Уэбстер
- Актёр
Кеннет
Коллар
- ЭКАктриса
Элли
Кендрик
- ЗТАктриса
Зои
Таппер
- Актёр
Люк
Тредэвэй
- МХСценарист
Мэри
Хенели-Магилл
- ДРСценарист
Дональд
Райс
- ТХПродюсер
Теун
Хилте
- НКПродюсер
Ник
Квестед
- МПКомпозитор
Майкл
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