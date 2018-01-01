Wink
Холостячки в Вегасе
Актёры и съёмочная группа фильма «Холостячки в Вегасе»

Актёры и съёмочная группа фильма «Холостячки в Вегасе»

Режиссёры

Джейсон Фридберг

Jason Friedberg
Режиссёр
Аарон Зельцер

Aaron Seltzer
Режиссёр

Актёры

Дезри Холл

Desiree Hall
АктрисаClaire
Эдди Ричард

Eddie Ritchard
АктрисаZoe
Саманта Колберн

Samantha Colburn
АктрисаLeslie
Энди Фавро

Andy Favreau
АктёрRick
Ник Стил

Nick Steele
АктёрTrevor
Линетт Дюпри

Lynette DuPree
АктрисаLinda (в титрах: Lynette Dupree)
Джейсон Бобьен

Jason Beaubien
АктёрSkinny White Man
Эймин Джозеф

Эймин Джозеф

Amin Joseph
АктёрMarcus
Джеймс Джордан

James Jordan
АктёрMan in Red Vest

Сценаристы

Джейсон Фридберг

Jason Friedberg
Сценарист
Аарон Зельцер

Aaron Seltzer
Сценарист

Продюсеры

Джейсон Блум

Jason Blum
Продюсер
Джейсон Фридберг

Jason Friedberg
Продюсер
Питер Сафран

Peter Safran
Продюсер
Аарон Зельцер

Aaron Seltzer
Продюсер

Художники

Натали Нейрат

Nathalie Neurath
Художница

Операторы

Шон Морер

Shawn Maurer
Оператор