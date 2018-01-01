Wink
Фильмы
Холодный фронт
Актёры и съёмочная группа фильма «Холодный фронт»

Актёры и съёмочная группа фильма «Холодный фронт»

Режиссёры

Роман Волобуев

Режиссёр

Актёры

Светлана Устинова

АктрисаМаша Лозинская
Даша Чаруша

АктрисаСаша
Александр Молочников

АктёрИлья
Полина Аскери

Актриса
Кристоф Ле Тессон

Актёр
Татьяна Абраменко

Актриса

Сценаристы

Роман Волобуев

Сценарист
Светлана Устинова

Сценарист
Даша Чаруша

Сценарист

Продюсеры

Илья Стюарт

Продюсер
Михаил Финогенов

Продюсер
Мурад Османн

Продюсер
Юрий Козырев

Продюсер

Художники

Анна Кудевич

Художница

Операторы

Михаил Хасая

Оператор

Композиторы

Даша Чаруша

Композитор