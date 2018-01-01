Wink
Холоднокровная жизнь. Бронированные гиганты
Актёры и съёмочная группа фильма «Холоднокровная жизнь. Бронированные гиганты»

Актёры

Дэвид Аттенборо

David Attenborough
Актёр

Сценаристы

Дэвид Аттенборо

David Attenborough
Сценарист

Продюсеры

Майлз Бартон

Miles Barton
Продюсер

Монтажёры

Тим Куп

Tim Coope
Монтажёр
Дэвид Пирс

David Pearce
Монтажёр

Операторы

Гэвин Тьюрстон

Gavin Thurston
Оператор
Джастин Магвайр

Justin Maguire
Оператор
Кевин Флай

Kevin Flay
Оператор

Композиторы

Бен Солсбери

Ben Salisbury
Композитор