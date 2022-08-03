Холоднокровная жизнь. Бронированные гиганты (фильм, 2008) смотреть онлайн

Рептилии и земноводные кажутся весьма примитивными и несмышлeными. На самом деле это не так. Они существуют на земле уже около 200 миллионов лет и сегодня насчитывают более 14000 видов. Холоднокровные животные, как их называют, могут быть невероятно быстрыми, сказочно красивыми, на удивление нежными и очень сообразительными. Они весьма изобретательны в охоте и в защите собственной жизни.

